カタール・ドーハ北部の天然ガス施設。2017年撮影/Naseem Zeitoon/Reuters

ニューヨーク／ロンドン（CNN）イランでの戦争は、経済学者が「ブラックスワン」と呼ぶ事象、つまり誰も免れることのできない、予期せぬ壊滅的な衝撃をもたらした。

いわゆる「キネティックな戦い（物理的破壊を伴う戦い）」が中東で展開され、数百人の民間人が死亡している。一方で、経済的激震がペルシャ湾から外へと広がり、事実上すべての人がその影響を受けようとしている。

「この状況に勝者はいない」。米シンクタンク「アトランティック・カウンシル」の国際経済部門のトップ、ジョシュ・リプスキー氏はそう述べた。

エネルギーショックは今週、イランがカタールの液化天然ガスの拠点を攻撃したことで激化した。これは、世界最大級の天然ガス田であるイランのサウスパース関連施設をイスラエルが攻撃したことに対する報復だった。

ガス価格の急騰を受け、各国政府はすでに電力使用の抑制に動いている。パキスタンは学校を2週間休校とし、インドはメーカー向けの天然ガス供給を配給制に切り替えた。同国の主要都市の少なくとも1つでは、ガスを使う火葬場が操業を停止している。

米国はイスラエルとともに戦争を始めたが、世界トップクラスの国内石油・天然ガス生産のおかげもあり、同国経済が受ける打撃は最も小さいものとなるだろう。

アジアへの打撃

韓国は先週、30年ぶりに卸売燃料価格の上限を設けた。パキスタンは学校を一時閉鎖したほか、財政の均衡を保つために一部の公務員の給与を削減した。タイは一部の公務員に在宅勤務を命じ、フィリピンは週4日勤務制を導入した。バングラデシュでは政府が燃料購入に上限を設けたことを受け、バイク利用者が給油のために何時間も列をなした。

調査会社ウッド・マッケンジーによると、バングラデシュ全土で天然ガスの配給が広がっているとの報告がある。供給が制限された衣料品メーカーは大幅な減産を余儀なくされているという。

アジア最大の経済大国である中国は、イラン産原油の最大の買い手で、原油輸入量の約半分がホルムズ海峡を通過しているにもかかわらず、近隣諸国よりも影響を受けにくい可能性がある。それは主に石炭が依然として同国のエネルギー構成の大部分を占めているためだ。一方で中国は電気自動車（EV）と再生可能エネルギーの導入も進めており、化石燃料の価格上昇の影響が和らいでいると、キャピタル・エコノミクスの中国部門責任者ジュリアン・エバンズプリチャード氏は指摘する。

エバンズプリチャード氏の10日付のメモによれば、中国政府は推定120日分相当の原油備蓄も保有している。これらの要因を総合すると、他国が生産コストの急騰で打撃を受ける中、中国のメーカーは世界貿易において優位に立つ可能性さえあるという。

欧州に相次ぐ衝撃

欧州の人々にとってこのエネルギーショックはやっかいなことに見覚えのあるものだ。

4年前にロシアがウクライナに侵攻した後、欧州の各国政府はロシア産エネルギーからの脱却と多角化を図った。その転換の恩恵を受けたのは誰だったのか？ ペルシャ湾岸諸国だった。

欧州にとってこれは「またか」という状況だとリプスキー氏は述べた。

欧州連合（EU）域内の家庭にとって天然ガスは主要なエネルギー源であり、戦争が始まって以降、欧州の指標価格はほぼ倍増している。ベルギーのデウェーフェル首相は19日、EU首脳会議の合間に、エネルギー価格はそれ以前でさえ高すぎたと述べた。「これが構造的な問題になれば、深刻な事態に陥る」

EUは液化天然ガスのほとんどを米国から購入しているが、カタールからの供給を失ったことで価格は世界的に上昇している。

戦争が始まって以降、欧州向けのガスを積んだタンカー少なくとも11隻がアジアへ航路を変更しているという。アジアの買い手が欧州の競合を上回る買値を付けているからだ。商品情報提供会社ケプラーでガス・電力部門シニアディレクターを務めるジリアン・ボカラ氏が今週、CNNに語った。

EUの消費者物価インフレ率は1月時点で2%だったが、紛争が数カ月続けば1ポイント以上上昇する可能性があると、ベレンベルク銀行のチーフエコノミスト、ホルガー・シュミーディング氏は指摘する。同氏は以前CNNに、そのシナリオの場合、経済成長は最大0.5ポイント削られる可能性があると語った。

逃げ場なし

商品市場のグローバルな性質上、米国のような純輸出国でさえ、価格上昇から完全に免れることはできない。米国は必要なエネルギーを自国で生産しているが、米国の精製事業者は国内の油田から産出される特定の種類の原油を処理する設備が十分に整っているわけではない。そのため、ガソリン価格は平均2.92ドルから3.88ドルへと過去1カ月で30%以上急騰した。

これは消費者にとっての経済的な問題であると同時に、中間選挙を控えたトランプ大統領と共和党にとっての政治的な問題でもある。とはいえ、エネルギーショック単体で世界最大の経済大国が景気後退に陥るとは考えにくい。

「30兆ドル規模の経済が、ガソリン価格が30%上昇したからといって簡単に崩れることはない」。会計事務所RSMの米国チーフエコノミスト、ジョー・ブルセラス氏はそう述べる一方で、景気後退入りする確率の推定値を戦争前の20%から30%に若干引き上げたという。「そうなるには、より広範な条件が重なる必要がある。そして現時点では、過去1週間の事態の激化を受けてもなお、そこには至っていない」

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本稿はCNNのアリソン・モロー記者とハンナ・ジアディ記者による分析記事です。