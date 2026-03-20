◇MLB オープン戦 ホワイトソックス4-2ダイヤモンドバックス(日本時間20日、キャメルバックランチ)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が、日本時間20日のダイヤモンドバックス戦に「4番・ファースト」でスタメン出場。第2打席にヒットを放つなど、3打数1安打1四球という内容でした。

WBCから合流後、初のオープン戦に臨んだ日本時間18日のアスレチックス戦では第3打席にオープン戦第1号のホームランを放った村上選手。

この日も「4番・ファースト」でスタメン出場すると、2回の第1打席は4球目、高めのストレートで空振り三振に倒れます。

第2打席は4回、2アウトランナーなしの場面で、5球目を打ってレフトへのヒット。第1打席に三振とされた、マイク・ソロカ投手のストレートをはじき返しました。

第3打席は6回、2アウト2塁という場面で打席に立つと、6球目のスイーパーが大きく外れフォアボール。続く打者もフォアボールで満塁とすると、6番マイドロス選手のヒットで村上選手はホームを踏みました。

第4打席はレフトフライとなりこの日は3打数1安打。オープン戦はここまで6試合の出場で20打数7安打での打率は.350と好調を維持、WBC前から続けて4試合連続安打としています。