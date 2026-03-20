ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズに加入したＮＯ８ステファン・ヴァハフォラウ（２３、東洋大４年）が２０日、静岡・磐田市内で取材に対応。「来季の開幕戦に出られるように」と今後の抱負を語った。

ニュージーランド生まれで、父は三洋電機（現埼玉）でもプレーした元トンガ代表のサミウ・ヴァハフォラウさん（４７）。４歳まで日本、その後はフランスでも生活し、日・仏・英の３か国語を自在に使いこなせるという。

だが、ラグビーを始めたのは１３歳からと遅かった。「ほかのスポーツを経験して、それでもやりたければラグビーをやれ」というのが父の方針だった。バスケットやバレーボールを経験したが「やはりラグビーをやりたい気持ちが強かった」と振り返る。

そして来日して札幌山の手高でプレーし、東洋大で主将を務めた。１８８センチ、１００キロの体格を誇るが、大学２年までＢＫで、ボールキャリーを得意にする。「フットワークを生かして前へ出たい。まずは体をつくって、先輩たちから学んで、チームに貢献したい」と活躍を誓った。