女優の瀬戸朝香が、来月から日本テレビ系番組「ＺＩＰ！」のパーソナリティに就任することを発表した。

瀬戸は２０日、自身のインスタグラムを更新。「お知らせ」と題し、「この春から 日本テレビ系 朝の情報番組『ＺＩＰ！』に！私瀬戸朝香が新レギュラーメンバーとして月曜パーソナリティーを担当することになりました！新出演者・新コーナー・新セットと共にパワーアップした新生『ＺＩＰ！』で皆さまに素敵な朝をお届けします♡」と報告。「初回３月３０日（月）５：５０〜９：００ 以降毎週月曜日に出演しますので！！朝起きて…お出かけの準備中…のんびりタイム…にぜひ『ＺＩＰ！』を見てステキな１日のスタートになってもらえたら嬉しいです」とつづり、「私にとってもこれからの生活スタイルがガラッと変わります。日曜日の夜は早めに寝るぞ笑 体調万全にして より良い番組となるよう全力で頑張りますので応援してください♡」と呼びかけ、「＃日テレ ＃ｚｉｐ ＃パーソナリティ ＃笑顔を届けたい ＃頑張ります」とハッシュタグを付けた。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「よっしゃー 朝から朝香姉さん見れるのは嬉しい」「ヤッター朝早いけどガンバって」「月曜の朝に朝香さんに会えるなんて嬉しいの一言です」「歳を重ねても新しいことにチャレンジしていく朝香ちゃん素敵です」などのコメントが寄せられている。