来季の中盤補強が不可欠なマンチェスターＵ（イングランド）と、ＭＦカマビンガの移籍が確実視されているＲマドリード（スペイン）がニューカッスル（イングランド）所属のブラジル代表ＭＦブルーノ・ギマランイス（２８）の獲得を巡り、争奪戦を繰り広げていることが２０日までに判明した。

「ロイター」電子版によると、マンＵはすでにギマランイス側と個人条件に関して交渉を開始していたという。

「ロイター」の情報筋は今季限りでマンＵ退団が決まっているブラジル代表ＭＦカゼミーロが、自身の後継者としてギマランイスを推薦。８０００万ユーロ（約１４７億円）の移籍金で獲得を目指すことを決めたという。

一方、前Ｒマドリード監督で、現ブラジル代表監督であるアンチェロッティ氏も古巣にギマランイスを推薦。Ｒマドリードは４年前に、この２８歳ブラジル代表ＭＦを獲得寸前だったという経緯もある。

いずれにしてもバルセロナに大敗を喫して欧州ＣＬから敗退し、来季の欧州ＣＬの出場権も厳しくなっている今季、ギマランイスのニューカッスル残留は極めて困難。新天地への移籍の可能性が大きく浮上することは間違いない。