QWER（キューダブリューイーアール）が「3月第3週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した3月第3週の投票結果、QWERが週間1位を占めた。

今回の3月第3週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs！音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugs！のストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当の投票でQWERは、ファン投票7080票とストリーミング0．4％を記録し、計34．2％の支持を得て首位に立った。

続いてDAY6（デイシックス）はファン投票3028票とストリーミング1．4％で合計15．9％の支持を得て月間チャートに進出し、3位はファン投票1425票とストリーミング1．6％で合計8．4％の支持を受けたIVE（アイブ）がランクインした。

首位奪還と同時にQWERは、今日（20日）から22日までソウル・オリンピック公園チケットリンクライブアリーナでアンコールコンサート「ROCKATION：HOMECOMING ENCORE IN SEOUL」を開催する。デビュー初のワールドツアーのフィナーレは飾る今回の公演は、チケットオープン直後に全席完売を記録し、ファンの熱い要請により視野制限席まで追加オープンして熱い人気を証明した。

週間チャート1位を達成したQWERは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。