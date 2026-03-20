タレントIMALU（36）が20日、神奈川・パシフィコ横浜で行われた、第1回「日本マリン賞2026」の表彰・授与式でプレゼンターを担当した。ゲスト審査員も務めた。

あいさつの中でコロナ禍をきっかけに始めた、鹿児島・奄美大島と東京の2拠点生活について語った。

「今は奄美大島をベースに、月2回東京で仕事をしています。島と東京が（滞在は）半々くらい。島で暮らし始めて4年がたつけど住み心地がすごくいいんです。東京で忙しくしていると島に戻りたくなる。ウミガメがいるのでシュノーケリングをしていて、コロナ禍でストップしたダイビングも奄美大島に行って再開しました。いつでもダイビングに行けるけど、緊張しちゃう。慣れないけど、海に入った時の感動がある。小さな島なのでみんなが知り合いです」と奄美ライフの楽しさを明かした。

審査をした感想は「海に携わっている人がこんなにいるんだと知りました。すごく興味深かった」などと話した。

表彰は「文化人・タレント部門賞」「環境・安全・普及部門賞」「アドベンチャー部門賞」「スポーツ部門賞」「オーディエンス賞」「大賞・国土交通大臣賞」の6部門だった。

同賞は、マリンジャーナリスト会議が24年間実施してきた「マリン賞」を、同会議の閉会を受けてUMI協議会が継承し、25年度より新たに実施している。