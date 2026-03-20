WBCで話題となったイタリア代表のエスプレッソマシンが、MLBの公式サイトでオークションに出品されています。

オークションに出品されたのは、プールラウンドのアメリカ戦、準々決勝のプエルトリコ戦、準決勝のベネズエラ戦で実際に使用されたエスプレッソマシン。イタリア代表はホームランを打つと、ダッグアウトでキャプテンのパスカンティーノ選手がコーヒーを振る舞うセレブレーションがありました。

プールBに入ったイタリアは1次ラウンド、初戦のブラジル戦で8-0と大勝すると、続くイギリス戦も7-4で勝利します。さらに3戦目は、3本塁打8得点で強豪アメリカを撃破。メキシコ戦ではパスカンティーノ選手が1試合3本塁打の活躍で、9-1と大勝。4連勝でプールBを1位通過としました。

さらに勢いは止まらず。準々決勝のプエルトリコ戦も前半に大量リードを奪い8-6で勝利。同国史上初の準決勝進出とします。

準決勝は、日本を破ったベネズエラと対戦。2回に先制するも7回に逆転を許し2-4で敗れましたが、イタリア史上初のペスト4という快挙を達成し話題を呼びました。

1次ラウンドでは9選手が合計12本塁打を放ち、4試合すべてで複数の打者がホームランを放つという強打を誇ったイタリア。その快進撃を支えたエスプレッソマシンにはホームランを放った9人の選手の背番号が記され、日本時間20日現在までに2010ドル(約32万円)の値がついています。