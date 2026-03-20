女優前田敦子（34）が19日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。がっかりした男性を明かし、ゲストの俳優小泉孝太郎をなぜかドキっとさせた。

前田は違う仕事をしている友人から男性を紹介してもらったといい「なんか一度、（男性から）『誕生日が同じだから運命だと思う』って言われたときに、“運命ってそんなもんなの？”って、それで運命なの？って（冷めてしまって）。スンってなってしまって」と語った。

南海キャンディーズ山里亮太は「刀抜くの早いわ」とその男性について反応した。

もう1人のゲストの小泉孝太郎は「良かった山ちゃん。（前田と）誕生日同じなんですよ」と前田と同じ誕生日なことを明かし、前田も「そうだ。そうです、そうです」と話した。

小泉は「もう一生言わない…と思って」と決意し、山里は「そんな奇跡ある？」と驚いた。

小泉は「この収録終わりに『前田さん、僕誕生日同じ、運命ですね』って言っちゃってたら終わりじゃないですか。本当危なかった」と胸をなで下ろした。

山里は「（前田が）マネジャーさんに『孝太郎さんちょっとヤバいかも…』って」と妄想を話すと、前田も「『何が運命だよ』ってね」と乗っかった。

小泉はしっかり勉強した上で「誕生日なんてたかが誕生日ですからね…」とコメントし笑わせた。

山里は「成長しました！おめでとうございます」とイジり、「（同じ誕生日で）そんなトラップないですよね」と小泉を思いやった。小泉も「この番組、勉強になりますね」と笑った。