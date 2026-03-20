TBS田村真子アナウンサー（30）が20日、都内で、ドキュメンタリー映画「田村真子 のと鉄道〜明日へ向かう旅〜」（矢島公紀監督）の舞台あいさつに登壇した。

TBS及びJNN系列局の記者・ディレクターが送り出してきたドキュメンタリーを上映する「TBSドキュメンタリー映画祭2026」の1本。20年に番組の企画で石川県ののと鉄道に乗り、能登半島の魅力を伝えた田村アナウンサーが、震災後の地を再訪。復興へ歩む人々と向き合いながら、今できることを見つめていく。

撮影は今年の1月に行った。田村アナは「ドキュメンタリーに関わることが今までなかったので、自分たちが取材したものがどういう形になるのか、不安もあった」と明かす。能登半島地震が起きた24年1月1日は地元の三重県に帰省していた。「テレビで能登を見て、何もできないけどただただ心配で。機会をいただけるならぜひ」と再訪を快諾した。

がれきが撤去されて一見きれいになっていても、液状化の影響で信号機が斜めに立っていたり、地割れで道路が波打っていたり。「これだけ大きな地震だったんだなというのが分かる。すべてを完璧に直すには、とてつもない時間がかかる。その中で皆さん、生活されている。文化をつないでいく、未来に大切なものを残していくために、ここで踏ん張りたいという方々がいらっしゃる」。

笑顔で行っていいのか、暗い顔をしすぎても伝えたい内容と変わってしまうと、表情からどうすべきか悩んだという。編集後のナレーションにも気を使った。「普段は中立的な、第三者目線でニュースを読む。自分たちが話を聞いてきた人たちにナレーションをつけたことがなかった。話してくださった皆さんが伝えたいことが伝わるように。普段より思い、感情をのせたい」と考えて臨んだ。

能登で暮らす人たちは、風化させないことを願っている。完成した作品に「能登に行ってみよう、自分の目で見てみようと思ってもらえる作品にしたいという思いもあった。こうしてメディアで取り上げることで、能登に関心を寄せ続ける。そういう心を持ち続けていただけたらなと思います」と話した。