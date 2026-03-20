ミスを恐れずに前進。横浜FCの果敢なビルドアップ。中盤の山田康太は感謝「後ろの選手が攻撃的なプレー、すごく助かる」

ミスを恐れずに前進。横浜FCの果敢なビルドアップ。中盤の山田康太は感謝「後ろの選手が攻撃的なプレー、すごく助かる」