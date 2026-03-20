春の新生活に向け準備を進めている人も多いのではないでしょうか。



新生活を応援しようと、お得に家電や食器を購入できる店などが人気を集めています。



札幌市内のリユース店です。



家庭でいらなくなった家電や家具などを無料で引き取っています。



（持ち込んだ人）「春だし暖かくなったしちょっと整理しようかなと。こちらは無料で引き取っていただけるのと、ゴミとして捨てるのはもったいないかなと思って」





新生活に向けた引っ越しや、季節の変わり目にいらなくなったものを整理する人などから持ち込みが増えているといいます。（リサイクルショップ・ライズ 板本樹さん）「トースターやガス台、炊飯器の持ち込みが新生活を始めるにあたって増えています。引っ越しされたりとかで不要になったものを処分される」店では持ち込まれた商品を格安で販売しています。食器を見ていた男性に話を聞いてみるとー（見に来た人）「４月から単身赴任で新しく生活することになったので、安く食器を買えたらなと思って来ました」男性が新生活のために購入した布団乾燥機は１５００円、トースターはなんと１０００円、食器３個で２５０円。あわせて５点でわずか２７５０円でした。（見に来た人）「（新品を購入したら）多分５～６０００円はするんじゃないかなと。結構お得かな。ありがとうございました」

新生活を支えようと、応援価格で商品を販売する店もあります。



イオン北海道は３月２０日から期間限定で食料品や家電などを最大半額で販売します。



（記者）「次はどこに通うの？」



（子ども）「小学校」



（客）「ランドセルにお道具セットとかお金がかかる」



新１年生が必要になるランドセルは期間中１割引きに。



１０万円相当のテレビはおよそ７万７０００円で購入できます。



（イオンモール札幌苗穂 渡辺玲子さん）「新生活はいろいろと春でワクワクドキドキ不安があると思うので、新しいものをそろえてこれからの楽しみに向けていただければと思います」



新生活に向け出費の増える春。



リユースや新生活を応援するお得な商品を活用して準備を進めてみてはいかがでしょうか。