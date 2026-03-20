「防御率13.50」でも開幕ローテ決定 佐々木朗希、先発起用による球団の“思惑”…「避けては通れない道だ」
佐々木朗希が開幕ローテ入りしたのはなぜなのか(C)Getty Images
ドジャース・佐々木朗希の開幕ローテーション入りが決定した。これを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が背景を説明している。
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佐々木は今春のオープン戦で3試合に登板し、6回2/3イニングしか投げておらず、防御率13.50、9安打、9四球、10失点、10奪三振という成績だ。
同メディアは「制球が完全に乱れる場面も見受けられるが、球速に関しては安定しており、2025年よりもわずかに上昇している。しかしながら、メジャーのキャンプ・ロースターから外れたリバー・ライアンやカイル・ハートといった2選手ほどの好気配は見せていない」と現状を説明している。
そのため「現時点でササキを先発としてメジャーに残すべきかという疑問が当然のように浮上しているが、デーブ・ロバーツ監督は彼がローテーションの一角として開幕を迎えることを改めて明言した。そして今、アンドリュー・フリードマン編成部長もササキに対して同様の信頼を示している」と伝えている。
同編成本部長は「ロウキは極めて才能豊かな若手先発投手だが、多くの有望な若手選手がそうであるように、まだ成長の余地が残されている」と述べた上で、「2026年以降を見据えてロースターのバランスを整え、才能ある若手をチームに組み込んでいこうとする中で、我々はある程度の忍耐を持って臨み、短期的および長期的な目標をしっかりと意識する必要がある。これは若手の野手でも投手でも直面する共通の課題だ。我々が長期的な成功を維持するためには、避けては通れない道だ」と語ったという。
記事では「ローテーション入りが確定したことで、この日本人右腕にはチャンスが与えられることになる。あとは、球団が示した揺るぎない信頼に対し、彼が結果で応えられるかどうかにかかっている」と指摘した。佐々木がこのチャンスをつかみ、誰もが信頼する投手に成長できるか、開幕から真価が問われることになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]