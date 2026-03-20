ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は３月１９日、イングランド遠征中の２０２５年度高校日本代表の第２戦・Ｕ１９イングランド代表戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。

今回のイングランド遠征の最大のターゲットとなるＵ１９イングランド代表戦。名誉とプライドをかけて戦う大一番には、第１戦となったＵ１９ハーレクインズ戦で、前半にハイパフォーマンスを見せた１５人のうち１４人がスターティングメンバーに選出されました。

ＦＷ陣には、チームを率いる桑原立監督が「我々が求めている勇気を体現してくれる選手」と評価するロケティ・ブルースネオル主将（目黒学院）、チームのＦＷリーダーを務める津村晃志選手（御所実）らに加えて、第１戦では、リザーブからの出場だった山田哲平選手（佐賀工）がＦＬで初先発。

ハーフ団には、Ｕ１９ハーレクインズ戦で鮮やかな突破をみせたＳＨ・元橋直海選手（常翔学園）と桑原監督が「視野が広くてどんな時でも落ち着いてプレー選択ができる」と信頼を置くＳＯ・杉山祐太朗選手（京都工学院）。

ＢＫ陣には、副将の福田恒秀道選手（国学院栃木）ら、スピードと決定力と兼ね備えたメンバーが名を連ねました。

昨年度のＵ１９イングランド代表戦では、壮絶な点の取り合いの末、４７対５２とあと一歩及ばず敗れたラグビー高校日本代表。今回の遠征の第１戦となったＵ１９ハーレクインズ戦でも序盤に３連続トライをあげるなど前半で大きくリードを奪いながら、ラスト１プレーで逆転を許しただけに（３８対３６で敗戦）、大きな身体をぶつけて体力を削ってくる相手に、どう対応していくのか、試合全体を通してのゲームマネジメントにも注目が集まります。

果たして、昨年度の雪辱を果たしてＵ１９イングランド代表から勝利を掴むことができるのか？注目の一戦は３月２１日午後２時（現地時間）キックオフです。

【Ｕ１９イングランド代表戦 ラグビー高校日本代表試合登録メンバー】

背番号 氏名 在籍校

１ 勝又篤（東福岡）

２ 津村晃志（御所実）

３ 喜瑛人（桐蔭学園）

４ 泊晴理（大阪桐蔭）

５ マイカ・ダヴェタ（開志国際）

６ 山田哲平（佐賀工）

７ 南川佑樹（京都成章）

８ ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）◎

９ 元橋直海（常翔学園）

１０ 杉山祐太朗（京都工学院）

１１ 坂田弦太郎（天理）

１２ 福田恒秀道（国学院栃木）〇

１３ 林宙（京都工学院）

１４ 平尾龍太（東福岡）

１５ 須田琥珀（大阪桐蔭）

１６ 田邊隼翔（桐蔭学園）

１７ 角方温太（東海大大阪仰星）

１８ 古澤晴也（常翔学園）

１９ 市川結雅（名古屋）

２０ 笹部隆毅（東海大相模）

２１ 須藤蒋一（東福岡）

２２ 片岡湊志（京都工学院）

２３ 矢守勇生（大阪桐蔭）

２４ 手崎颯志（大阪桐蔭）

２５ 荒木奨陽（中部大春日丘）

２６ 高梨太悟（流通経済柏）



◎＝キャプテン

〇＝副キャプテン

・高校日本代表イングランド遠征 試合スケジュール （試合は現地時間）

３月２１日 （土） 高校日本代表 対 Ｕ１９イングランド代表 午後２時キックオフ（オックスフォード）