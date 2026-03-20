【高校ラグビー】高校日本代表「Ｕ１９イングランド代表戦」に臨むメンバーを発表 去年のリベンジへ…ロケティ・ブルースネオル主将（目黒学院）や福田恒秀道副将（国学院栃木）らに加え山田哲平選手（佐賀工）が先発に
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は３月１９日、イングランド遠征中の２０２５年度高校日本代表の第２戦・Ｕ１９イングランド代表戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。
今回のイングランド遠征の最大のターゲットとなるＵ１９イングランド代表戦。名誉とプライドをかけて戦う大一番には、第１戦となったＵ１９ハーレクインズ戦で、前半にハイパフォーマンスを見せた１５人のうち１４人がスターティングメンバーに選出されました。
ＦＷ陣には、チームを率いる桑原立監督が「我々が求めている勇気を体現してくれる選手」と評価するロケティ・ブルースネオル主将（目黒学院）、チームのＦＷリーダーを務める津村晃志選手（御所実）らに加えて、第１戦では、リザーブからの出場だった山田哲平選手（佐賀工）がＦＬで初先発。
ハーフ団には、Ｕ１９ハーレクインズ戦で鮮やかな突破をみせたＳＨ・元橋直海選手（常翔学園）と桑原監督が「視野が広くてどんな時でも落ち着いてプレー選択ができる」と信頼を置くＳＯ・杉山祐太朗選手（京都工学院）。
ＢＫ陣には、副将の福田恒秀道選手（国学院栃木）ら、スピードと決定力と兼ね備えたメンバーが名を連ねました。
昨年度のＵ１９イングランド代表戦では、壮絶な点の取り合いの末、４７対５２とあと一歩及ばず敗れたラグビー高校日本代表。今回の遠征の第１戦となったＵ１９ハーレクインズ戦でも序盤に３連続トライをあげるなど前半で大きくリードを奪いながら、ラスト１プレーで逆転を許しただけに（３８対３６で敗戦）、大きな身体をぶつけて体力を削ってくる相手に、どう対応していくのか、試合全体を通してのゲームマネジメントにも注目が集まります。
果たして、昨年度の雪辱を果たしてＵ１９イングランド代表から勝利を掴むことができるのか？注目の一戦は３月２１日午後２時（現地時間）キックオフです。
【Ｕ１９イングランド代表戦 ラグビー高校日本代表試合登録メンバー】
背番号 氏名 在籍校
１ 勝又篤（東福岡）
２ 津村晃志（御所実）
３ 喜瑛人（桐蔭学園）
４ 泊晴理（大阪桐蔭）
５ マイカ・ダヴェタ（開志国際）
６ 山田哲平（佐賀工）
７ 南川佑樹（京都成章）
８ ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）◎
９ 元橋直海（常翔学園）
１０ 杉山祐太朗（京都工学院）
１１ 坂田弦太郎（天理）
１２ 福田恒秀道（国学院栃木）〇
１３ 林宙（京都工学院）
１４ 平尾龍太（東福岡）
１５ 須田琥珀（大阪桐蔭）
１６ 田邊隼翔（桐蔭学園）
１７ 角方温太（東海大大阪仰星）
１８ 古澤晴也（常翔学園）
１９ 市川結雅（名古屋）
２０ 笹部隆毅（東海大相模）
２１ 須藤蒋一（東福岡）
２２ 片岡湊志（京都工学院）
２３ 矢守勇生（大阪桐蔭）
２４ 手崎颯志（大阪桐蔭）
２５ 荒木奨陽（中部大春日丘）
２６ 高梨太悟（流通経済柏）
◎＝キャプテン
〇＝副キャプテン
・高校日本代表イングランド遠征 試合スケジュール （試合は現地時間）
３月２１日 （土） 高校日本代表 対 Ｕ１９イングランド代表 午後２時キックオフ（オックスフォード）