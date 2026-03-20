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　ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は３月１９日、イングランド遠征中の２０２５年度高校日本代表の第２戦・Ｕ１９イングランド代表戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。

　今回のイングランド遠征の最大のターゲットとなるＵ１９イングランド代表戦。名誉とプライドをかけて戦う大一番には、第１戦となったＵ１９ハーレクインズ戦で、前半にハイパフォーマンスを見せた１５人のうち１４人がスターティングメンバーに選出されました。

　ＦＷ陣には、チームを率いる桑原立監督が「我々が求めている勇気を体現してくれる選手」と評価するロケティ・ブルースネオル主将（目黒学院）、チームのＦＷリーダーを務める津村晃志選手（御所実）らに加えて、第１戦では、リザーブからの出場だった山田哲平選手（佐賀工）がＦＬで初先発。

　ハーフ団には、Ｕ１９ハーレクインズ戦で鮮やかな突破をみせたＳＨ・元橋直海選手（常翔学園）と桑原監督が「視野が広くてどんな時でも落ち着いてプレー選択ができる」と信頼を置くＳＯ・杉山祐太朗選手（京都工学院）。

　ＢＫ陣には、副将の福田恒秀道選手（国学院栃木）ら、スピードと決定力と兼ね備えたメンバーが名を連ねました。

　昨年度のＵ１９イングランド代表戦では、壮絶な点の取り合いの末、４７対５２とあと一歩及ばず敗れたラグビー高校日本代表。今回の遠征の第１戦となったＵ１９ハーレクインズ戦でも序盤に３連続トライをあげるなど前半で大きくリードを奪いながら、ラスト１プレーで逆転を許しただけに（３８対３６で敗戦）、大きな身体をぶつけて体力を削ってくる相手に、どう対応していくのか、試合全体を通してのゲームマネジメントにも注目が集まります。

　果たして、昨年度の雪辱を果たしてＵ１９イングランド代表から勝利を掴むことができるのか？注目の一戦は３月２１日午後２時（現地時間）キックオフです。

【Ｕ１９イングランド代表戦　ラグビー高校日本代表試合登録メンバー】
背番号　氏名　　在籍校

１　勝又篤（東福岡）
２　津村晃志（御所実）
３　喜瑛人（桐蔭学園）
４　泊晴理（大阪桐蔭）
５　マイカ・ダヴェタ（開志国際）
６　山田哲平（佐賀工）　
７　南川佑樹（京都成章）　　
８　ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）◎
９　元橋直海（常翔学園）　 　
１０　杉山祐太朗（京都工学院）　　　
１１　坂田弦太郎（天理）　　　　
１２　福田恒秀道（国学院栃木）〇
１３　林宙（京都工学院）
１４　平尾龍太（東福岡）
１５　須田琥珀（大阪桐蔭）　
１６　田邊隼翔（桐蔭学園）　
１７　角方温太（東海大大阪仰星）　　　
１８　古澤晴也（常翔学園）　　　
１９　市川結雅（名古屋）　　　
２０　笹部隆毅（東海大相模）
２１　須藤蒋一（東福岡）
２２　片岡湊志（京都工学院）　
２３　矢守勇生（大阪桐蔭）
２４　手崎颯志（大阪桐蔭）
２５　荒木奨陽（中部大春日丘）
２６　高梨太悟（流通経済柏）　　　　
　　
◎＝キャプテン
〇＝副キャプテン

・高校日本代表イングランド遠征　試合スケジュール （試合は現地時間）

３月２１日 （土）　 高校日本代表　対　Ｕ１９イングランド代表　午後２時キックオフ（オックスフォード）