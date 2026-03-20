◇プロ野球オープン戦 西武-DeNA(20日、ベルーナドーム)

プロ野球・DeNAは20日、WBCに出場するためチームを離れていた牧秀悟選手が合流しました。

牧選手はWBC日本代表に選出され、全5試合に出場。うち4試合がスタメン出場でした。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦、第1打席にヒットを放つも、1次ラウンドは4試合で2安打、準々決勝のベネズエラ戦は4打数ノーヒットに終わるなど、13打数2安打、1打点、3四球、打率.154という内容となりました。

この日チームに合流した牧選手は、大会を振り返り「自分の実力のなさをすごく感じましたし、前回大会よりも力の差ははっきりしたなと感じた」とコメント。「自分の中では落ち込みました。個人的にすごく落ち込んで帰ってきた印象です」と話しました。

開幕に向けては「1回沈むところまで沈んだので、もう上がるだけだと思っているので、そういう気持ちで新たにしていきたい。それでも得るものしかなかったので、すべてをプラスに考えて今日からやっていきたい」と意気込みました。

今後の日本代表に向けた思いを問われると「出たい気持ちはありますけど、今のままでは選ばれることはないなという気持ちでもあるので、それぐらい自分の実力がわかってしまったので、ロス(五輪)だとあと2年、自分の考えを改めて、また目指していけるような準備をしたい」と話しました。

この日牧選手は西武とのオープン戦に「1番・セカンド」として出場、1打数無安打2四球で盗塁を1つマーク。7回の守備で交代しました。