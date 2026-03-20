夏木マリ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/20】夏木マリが3月19日、自身のInstagramを更新。検診日前日のディナーのショットを公開した。

【写真】73歳ベテラン女優「丁寧」定期検診前日ディナー公開

◆夏木マリ、検診前日ディナー


夏木は「胃と腸の内視鏡定期検診の為の前日ディナー 寂しい〜」とつづり、検診のため少なめの食事のショットを投稿。お粥にスープカレーのようなものと水だけが添えられた簡素なディナーとなっている。

◆夏木マリの投稿に反響


この投稿には「検診頑張ってください」「無事に終わりますように」「終わったらいっぱい食べてください」「体に優しそうなご飯」「丁寧」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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