夏木マリ「定期検診の為の前日ディナー」簡素食事ショット披露「丁寧」「体に優しそうなご飯」
【モデルプレス＝2026/03/20】夏木マリが3月19日、自身のInstagramを更新。検診日前日のディナーのショットを公開した。
【写真】73歳ベテラン女優「丁寧」定期検診前日ディナー公開
夏木は「胃と腸の内視鏡定期検診の為の前日ディナー 寂しい〜」とつづり、検診のため少なめの食事のショットを投稿。お粥にスープカレーのようなものと水だけが添えられた簡素なディナーとなっている。
この投稿には「検診頑張ってください」「無事に終わりますように」「終わったらいっぱい食べてください」「体に優しそうなご飯」「丁寧」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】73歳ベテラン女優「丁寧」定期検診前日ディナー公開
◆夏木マリ、検診前日ディナー
夏木は「胃と腸の内視鏡定期検診の為の前日ディナー 寂しい〜」とつづり、検診のため少なめの食事のショットを投稿。お粥にスープカレーのようなものと水だけが添えられた簡素なディナーとなっている。
◆夏木マリの投稿に反響
この投稿には「検診頑張ってください」「無事に終わりますように」「終わったらいっぱい食べてください」「体に優しそうなご飯」「丁寧」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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