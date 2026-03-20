3児の母・近藤千尋、姉妹で作った手作りキャラクタークッキー公開「可愛くて食べれない」「綺麗な形」の声
【モデルプレス＝2026/03/20】モデルの近藤千尋が3月19日、自身のInstagramを更新。手作りのクッキーを披露し、注目を集めている。
【写真】36歳3児の母モデル「綺麗な形」キティちゃん＆ミッキー型手作りクッキー
近藤は「姉妹でクッキー作り お夕飯作る気力が残ってないよ」とつづり、娘たちと一緒に作ったクッキーの写真を投稿。プレーンとココアの生地で、星やハート型のものや、キティちゃん型やミッキー型のものが星型の皿に並べられている。
その他、番組セット内で撮影された衣装写真や手作りの弁当なども公開している。
この投稿に「クッキー美味しそう」「可愛くて食べれない」「綺麗な形」「お菓子作り上手ですね」「子供と一緒に作ると楽しいけど疲れるよね」などと反響が集まっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「綺麗な形」キティちゃん＆ミッキー型手作りクッキー
◆近藤千尋、姉妹で作った手作りクッキー公開
近藤は「姉妹でクッキー作り お夕飯作る気力が残ってないよ」とつづり、娘たちと一緒に作ったクッキーの写真を投稿。プレーンとココアの生地で、星やハート型のものや、キティちゃん型やミッキー型のものが星型の皿に並べられている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に「クッキー美味しそう」「可愛くて食べれない」「綺麗な形」「お菓子作り上手ですね」「子供と一緒に作ると楽しいけど疲れるよね」などと反響が集まっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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