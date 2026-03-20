2児の母・安田美沙子、次男と作った「キャベツ大量消費鍋」に反響「栄養満点」「真似したい」
【モデルプレス＝2026/03/20】タレントの安田美沙子が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘルシーな夕飯メニューを公開し、話題となっている。
【写真】43歳2児のママタレ「栄養満点」キャベツ大量消費鍋公開
安田は「今宵はキャベツ大量消費鍋」「次男にスープを作ってもらいました」「白だし×手作り味噌×鶏ガラ×しょうが×ごま油」とコメントを添え、キャベツ鍋の写真を投稿。次男と協力して作ったというキャベツと肉がたっぷり入った鍋料理を披露した。
この投稿には「野菜たっぷりで最高」「スープが美味しそう」「真似したい」「お料理手伝ってくれるの嬉しい」「栄養満点」といった声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】43歳2児のママタレ「栄養満点」キャベツ大量消費鍋公開
◆安田美沙子、野菜たっぷり料理公開
安田は「今宵はキャベツ大量消費鍋」「次男にスープを作ってもらいました」「白だし×手作り味噌×鶏ガラ×しょうが×ごま油」とコメントを添え、キャベツ鍋の写真を投稿。次男と協力して作ったというキャベツと肉がたっぷり入った鍋料理を披露した。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿には「野菜たっぷりで最高」「スープが美味しそう」「真似したい」「お料理手伝ってくれるの嬉しい」「栄養満点」といった声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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