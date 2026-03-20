【略語クイズ】「Special Assault Team」の略語は？頭文字を見てみると…！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、日本の警察にある特殊部隊のことです。

「Special Assault Team」の略語はなんでしょうか？

正解は「SAT」でした！

「SAT」は「Special Assault Team」を略した言葉です。

「SAT（Special Assault Team）」とは、日本語で「特殊急襲部隊」と呼ばれる特殊部隊のこと。

全国で8つの都道府県警察本部（東京・大阪・北海道・千葉・神奈川・愛知・福岡・沖縄）に設置され、警視庁では「警備1課」に所属している組織です。

ハイジャックや銃器などの武器を用いた事件、テロなどの重大事件への対処を主に担当しており、現場の安全を確保しながら事態を鎮圧し、被疑者の検挙を任務としています。

そんなSATは、犯罪者からの脅迫などから身を守ることが必要となるため、警察官のなかでも特に優秀な成績を残し、非常に厳しい訓練を乗り越えた人しかなることができないのだとか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『警視庁ナビ』

・『TBSテレビ』