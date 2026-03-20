【市民防災の日】「災害時のトイレ」専門家が対策の重要性を訴え 「警固断層帯」地震の発生確率はSランク 福岡
福岡県西方沖地震から3月20日で21年です。記憶と経験を風化させないようにと、福岡市で防災の専門家による講演会が開かれました。
日本トイレ研究所の研究員、島村允也さんが「災害時のトイレ」の課題や対策について講演しました。
■日本トイレ研究所・島村允也 研究員
「トイレ問題は、排泄するだけの空間・設備の問題ではなくて、健康・命に関わる問題である。」
島村研究員は東日本大震災や能登半島地震などを例に挙げ、水が使えない災害時のトイレ問題対策として、日頃から「携帯トイレ」を備えておくことの重要性を訴えていました。
西方沖地震の震源となったのが「警固断層帯」北西部ですが、「警固断層帯」の南東部は福岡市から筑紫野市と、中心部の直下を通っています。
この「警固断層帯」を震源とした地震が起きた場合、最大震度7で、全壊・全焼する建物は3万6000棟、死傷者は1万3800人に上るとみられています。
さらに、同規模の被害が想定されているのが、宗像市沖ノ島付近から朝倉市にかけて分布している「西山断層帯」です。
こちらも最大震度7で、全壊・全焼する建物は4万1000棟、死傷者は1万8800人に上ると想定されています。
国は、「警固断層帯」を今後30年以内に地震が発生する確率が0.3～6パーセントとしています。
一見低い数字に見えますが、最も高い「S」ランクに分類されていますので、日頃から防災への意識を持つ必要があります。