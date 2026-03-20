タレントのスザンヌさんが3月20日、自身のインスタグラムを更新。長男の小学校卒業を報告しました。

【写真を見る】【 スザンヌ 】写真を添えて 長男の小学校卒業を報告「一人っ子の我が家にとって、この小学校卒業は最初で最後」





「息子の小学校卒業式でした ランドセルをおろす日が来るなんて…」と書き始め、「ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな。」と、まだ小さかった頃の長男を思い返す様子も。



小学校入学当時は、新型コロナが流行していた時期だったということで「コロナ禍で迎えた、6月の入学式。当たり前が当たり前じゃなかったあの日から、6年。」と、振り返りました。









そして、当時の長男の様子については「あの頃の息子は、朝になると涙が止まらなくて、何度も何度も振り返りながら学校へ向かっていました。」と回想。「ママ、見てる？」「そんな背中を、毎日見送っていました。」「教室まで、門まで、途中まで-- 少しずつ伸びていった距離と、少しずつ強くなっていった心。」と、親子の歩みを綴りました。



さらに「気がつけば、振り返ることなく楽しく夢中で、まっすぐ前を向いて歩くようになっていて。」「その背中に、ほっとして。成長と、さみしさと、誇らしさを感じました。」と、成長への実感を明かしています。









そして「一人っ子の我が家にとって、この小学校卒業は最初で最後。小さな手を引いていた日々は、もう戻らないんだと思うと、胸がぎゅっとなります。」と、今の気持ちを綴り、最後に「楽しい日も、嬉しい日も、声をあげて笑った日も、悩んだ日も、悔し涙を流した日も、そのすべてが、かけがえのない宝物です」「支えてくださった先生方、お友達、関わってくださったすべての皆さまに心から感謝しています。」「卒業式のあと、家族みんなでぎゅーっと抱きしめました。少し照れながらも、ちゃんと抱きしめさせてくれてありがとう。」と、お世話になった方々、そして、長男へ感謝の気持ちを伝えて結びました。









この投稿に「本当におめでとうございます」「文章読んでて涙…」「中学生活も楽しい思い出たくさん出来ますように」「卒業おめでとうございます 子供ってあっという間に大きくなりますよね…」「息子君いっぱい愛されてる事分かっていると思いますよ」など、多くの祝福コメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】