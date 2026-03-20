気象台は、午後4時8分に、なだれ注意報を旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町などに発表（雪崩注意報） 20日16:08時点

留萌地方では、強風や高波に注意してください。上川地方では、風雪や大雪、なだれに注意してください。上川、留萌地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■旭川市

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■富良野市

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■鷹栖町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■東神楽町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■当麻町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■比布町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■愛別町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■上川町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■東川町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■美瑛町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■上富良野町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■中富良野町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■南富良野町

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



■占冠村

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意



