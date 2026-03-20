キングコング西野亮廣（45）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。童話作家になったきっかけを明かした。

絵本作家としても活躍する西野は、2016年に出版した絵本「えんとつ町のプペル」は累計発行部数80万部を突破、映画化された。

西野は童話作家になったきっかけを聞かれると「25の時にフジテレビで番組やらせていただいてて、シルク・ドゥ・ソレイユが来てたんですよ、お台場に。それの宣伝をずっとしてる時になんかちょっとなって思い始めて。シルク・ドゥ・ソレイユめっちゃ好きなんですよ。でも何かシルク・ドゥ・ソレイユの宣伝してるぞって思ったんですよ。自分がエンタメをやりたいと思ってこの世界に入って…」と振り返り、「世界のエンタメが入ってきてて、自分もそういうものをやりたいなと思い始め、非言語ものとか翻訳のハードルが低いものにちょっと手を伸ばさないといけないなと思った」と明かした。

そのタイミングでタモリに呼び出され、「タモリさんに『お前、絵描け』って言われて、そこからです。絵はそんな得意っていうか…習っていたわけでもないんですけど。タモリさんは『お前は描けるから、描けるようになるから描け』っていうことで」と回顧。「いいともでフリップにイラスト描いてたぐらいなんですけど。タモリさんが描けるようになるからっていうことで」と話すと、MCのハライチ岩井勇気が「いや〜説得力あるなー。タモリさんからって言うと説得力になりますもんね」と反応した。

そして西野は「そこから絵は習ってないですけど、タモリさんが言い出しっぺですから『こういうの見に行け』とか、「こういうの見なさいよ」とか。それこそ資料まとめてくれました。ファイルみたいなの用意してくださって」と、タモリがアドバイスをしてくれたと明かした。