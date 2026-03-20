ビリリと痺れる辛さが特徴の「麻辣燙（マーラータン）」。医食同源ドットコムが展開する「中華房 麻辣燙」は、発売から16カ月で1000万食を突破した人気商品で、さまざまなアレンジが紹介されている。(me話題班)

同商品は、本場中国の味を再現しながら、さつまいも春雨を使用している点が特徴で、開発を担当した中国河南省出身の張さんは「本場の味を日本でも」との思いで商品化したという。

今回紹介されたアレンジでは、真っ赤なスープに豆乳を加えることで全体がクリーミーな色合いへと変わっている。

SNS上では「結構辛いけど豆乳で食べやすくなる」との声が見られた。また「これすごく美味ーい！」といった感想も投稿されている。

一方で「豆乳、鶏白湯、牛骨スープとかで割るのもアリ」のように、別の食材を組み合わせたといったものある。

メーカーによると、トッピングによって味の変化を楽しむことも想定しているという。大豆ヨーグルトを加えると酸味が抑えられ、とろみのある食感に変化する。胡麻どうふはスープに溶け込み、コクを加える効果があるとされる。魚肉ソーセージを加えることで、食べ応えを増すアレンジも提案している。

「麻辣燙が好きな方はもちろん、新しい味を試したい方や、日常的に食べている方の味変としても楽しんでほしい」と伝えている。

この機会に、自分だけのアレンジでオリジナルの「麻辣燙」を堪能してみてはいかがだろうか。