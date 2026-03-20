「オープン戦、ソフトバンク−広島」（２０日、ペイペイドーム）

初の開幕投手を務める広島・床田寛樹投手が、３回３安打３奪三振２失点でオープン戦最後の登板を終えた。最速は１４８キロを計測した。

「まずは、しっかりと強い真っすぐを投げるということを、テーマを持って投げました。スピードもそれなりに出ていましたし、空振りも取れた。良い球も悪い球もありましたけど、強さで言えば、ぼちぼちかなとは思います」

初回２死一塁では、山川を投ゴロ。二回は、今宮を空振り三振に打ち取るなど３者凡退だ。三回は、１死から笹川への死球から２死一、三塁とすると、柳田に右中間を破られる２点適時二塁打を浴びた。

適時打を許した１球は、カウント２−１から外角に投じた直球。「シーズン中だったら、たぶん投げないのかな、とは思う」。オープン戦に限った投球だった。

来季からセ・リーグでもＤＨ制が採用されるため、投手が打席に立つのは今季が最後になる。シーズンを想定し、「９番・ＤＨ」で出場し、二回には打席に立った。

１１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に登板後に、新井監督から開幕投手を告げられた。大役を務めるのは、自身初になる。「あと一週間。日に日に緊張もしてくるとは思いますけど、緊張することは良いことだとは思うので。しっかりと、それを受け止めてマウンドに上がりたいなと思います」と意気込んだ。