ドル円１５８．４０近辺、ユーロドル１．１５６０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は158.40近辺、ユーロドルは1.1560近辺で推移している。オセアニア取引開始時の157.64レベルを安値に、足元では高値を158.43レベルまで伸ばし、現在も高止まりしている。ユーロドルは1.1595レベルを高値に売られ、アジア午後には安値を1.1553レベルに更新している。いずれもドル買いが優勢になっている。ただ、本日は原油相場は落ち着いており、目立った有事の買いはみられていない。アジア株や米株先物・時間外取引は引き続き上値重く推移している。週末にかけても調整色が広がっている。



USD/JPY 158.41 EUR/USD 1.1562

外部サイト