【春分の日に】2000人絶賛から簡単レシピまで！失敗なし「ぼた餅」作り方

3月20日は春分の日。今回は、春分の日の定番である「ぼた餅」のバリエーションをご紹介します。さっそく作って食べてみてくださいね。

▼つくれぽ2000件超えの殿堂レシピ

本格的な味わいを楽しみたい人にピッタリ！じっくり煮込んだ小豆は、あっさりした甘さで食べやすい。子どもから大人まで、みんなから喜ばれること間違いなしです。

▼市販のあんこ＆きなこで手軽に！

小豆を煮る時間がないときは、市販品を活用するのもおすすめ。炊きあがったもち米を丸めて、あんこやきなこで包むだけなので、本当に簡単です。もちもちでホッペが落ちそう。

▼もち米不要の時短レシピ

切り餅とご飯で、もち米を炊いたような食感に。10分でできるので、食べたいと思ったときにすぐにできるのが便利です。自分の欲しい分だけ作れるところも、嬉しいポイント。

▼どんなお米でもOK！

ぼた餅のためだけにもち米を買うのが面倒。そんな悩みを解決してくれるのが片栗粉です。お米に水と一緒に加えることで、もちもちに仕上がります。





昼と夜の長さが同じになる春分の日は、お彼岸の中日であり、祖先を敬う日でもあります。「ぼた餅」を食べながら、家族や親しい人たちと語らうのもステキなひとときになりそうですね。(TEXT:森智子)