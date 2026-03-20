◇MLB オープン戦 メッツ6-2アストロズ(日本時間20日、カクティ・パーク)

メッツの千賀滉大投手が、日本時間20日のアストロズ戦に登板。4回を投げ毎回の4奪三振、無失点と好投しました。

千賀投手は今シーズン、ここまでオープン戦2試合に登板。日本時間8日のカージナルス戦は2本塁打を浴びるなど2回2/3、被安打3、2奪三振、2失点という内容。同14日のマーリンズ戦は3回を投げ無安打、5奪三振、無失点という内容でした。

3度目の登板となったこの日は初回、相手打者を内野ゴロ、見逃し三振で2アウトとすると、3番のアルバレス選手に2球目のカットボールをはじき返されヒットを浴びるも、続く打者をレフトフライに打ち取って無失点としました。

2回は1アウトから四球で出塁を許しましたが、内野ゴロと三振を奪いアストロズ打線にチャンスをつくらせません。

3回は先頭打者にヒットを打たれましたが、後続を抑えて無失点。4回も1アウトからツーベースを打たれましたが、後続を内野ファウルフライ、見逃し三振と抑えて得点を与えず。千賀投手はこの回限りで降板となりました。

千賀投手はこの日、最速97.3マイル(約157キロ)の直球に、フォークや66.1マイル(約106キロ)のカーブなどを駆使し、4回を投げ、63球、被安打3、4奪三振、与四球1、無失点という内容。3回無失点だった前回に続く好投を見せ防御率は1.86としています。