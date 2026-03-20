Nao Yoshiokaが、新曲「You Got to Feel It」を本日3月20日に配信リリースした。

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2026年第2弾シングルとなる今作は、オランダを拠点に活動するプロデューサー／アーティストのベニーハナとのコラボレーション楽曲。ベニーハナの洗練されたアフリカングルーヴと、Naoのしなやかで芯のあるボーカルが自然に溶け合った、深度のあるR&Bとなっている。

2025年の来日時、ベニーハナがNaoのスタジオを訪れ、言葉を交わすよりも先に音が流れ始めた。その場の空気に導かれるように、自然発生的にスムースなライティングセッションが進行。その時間が、そのまま本楽曲の芯になっているという。

また、本楽曲はBraxton Cookがフィーチャリングで参加。制作の最中に「ここにサックスがあったらどうだろう？」というひらめきが共有され、Naoと長年の友人であり、ベニーハナとも共演経験のあるBraxtonの名が自然と浮かび上がった。

本楽曲が描くのは、“本当の愛を確かめ合う瞬間”。表面的な言葉や態度ではなく、「ちゃんと気持ちを見せてほしい」「誤魔化さずに向き合いたい」という相手への願いと同時に、自分自身もその感情を信じ、受け止めたいという内なる想いが交差する。欲望と誠実さ、その間にあるリアルな感情を、静かに、しかし確かに描き出した一曲に仕上がった。

・Nao Yoshioka コメント

Bnnyhunnaがスタジオにふらっと訪れて、リラックスした空気の中で自然に生まれたこの曲。コンセプトを決める前に、ただビートを感じて歌っていたら、言葉がそのまま溢れ出てきました。それは、理屈じゃなく“衝動”のまま相手を求める感情を映した、とても正直な瞬間だったと思います。そして、Braxtonの初来日公演から約9年。長い時間を経て、ようやくコラボレーションが叶い、彼のサックスと歌声に改めて心を奪われました。信頼してきたアーティストと、この作品を一緒に完成させられたことを心から幸せに感じています。ただ身を委ねて聴いてほしい一曲。グラスを片手に、心地よい時間の中で楽しんでもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）