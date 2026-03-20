迷走する欧州名門が残忍な“大粛清”を敢行か――日本人カルテットを含む21人の“放出リスト”を地元メディアが公開
近年、セルティックは日本人選手が多く活躍してきた。今季はその最後となるのか。
2021年夏にアンジェ・ポステコグルー監督を招へいしたセルティックは、同監督の日本での知見を活かし、古橋亨梧を獲得。すると、その活躍を受け、シーズン途中に前田大然、旗手怜央、井手口陽介も加えた。さらに翌年には岩田智輝も手に入れる。
井手口と岩田は大きなインパクトを残すに至らなかったが、古橋や前田、旗手の活躍は周知のとおりだ。その後も日本とのコネクションは続き、昨年夏は山田新と稲村隼翔も獲得した。
ただ、2025-26シーズンはセルティックにとってターニングポイントとなりつつある。夏のチーム編成から批判を浴びるなか、開幕からの成績不振などで監督交代が相次いだ。
これまで主力として称賛されてきた前田と旗手も、精彩を欠くパフォーマンスで批判される機会が増している。移籍をめぐるモチベーション低下も騒がれ、放出を求める声も聞かれるようになった。
チーム全体が苦境とあり、セルティックは今季終了後の刷新が騒がれている。『GlasgowWorld』は３月18日、シーズン後に放出の可能性がある選手として、じつに21人にものぼるリストを紹介。前田、旗手、レンタル中の山田と稲村の名前も連ねられている。
もしも実現すれば、セルティックは５年ぶりに日本人選手が不在となるかたちだ。古くは中村俊輔や水野晃樹、直近では前述の選手たちがプレーしてきたグラスゴーの地から、サムライはいなくなるのか。今季のタイトルレースとともに、クラブのこれからの動きにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
2021年夏にアンジェ・ポステコグルー監督を招へいしたセルティックは、同監督の日本での知見を活かし、古橋亨梧を獲得。すると、その活躍を受け、シーズン途中に前田大然、旗手怜央、井手口陽介も加えた。さらに翌年には岩田智輝も手に入れる。
井手口と岩田は大きなインパクトを残すに至らなかったが、古橋や前田、旗手の活躍は周知のとおりだ。その後も日本とのコネクションは続き、昨年夏は山田新と稲村隼翔も獲得した。
これまで主力として称賛されてきた前田と旗手も、精彩を欠くパフォーマンスで批判される機会が増している。移籍をめぐるモチベーション低下も騒がれ、放出を求める声も聞かれるようになった。
チーム全体が苦境とあり、セルティックは今季終了後の刷新が騒がれている。『GlasgowWorld』は３月18日、シーズン後に放出の可能性がある選手として、じつに21人にものぼるリストを紹介。前田、旗手、レンタル中の山田と稲村の名前も連ねられている。
もしも実現すれば、セルティックは５年ぶりに日本人選手が不在となるかたちだ。古くは中村俊輔や水野晃樹、直近では前述の選手たちがプレーしてきたグラスゴーの地から、サムライはいなくなるのか。今季のタイトルレースとともに、クラブのこれからの動きにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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