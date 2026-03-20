高岡、神代ら海外組も選出！ 山口智監督率いるU-19日本代表が３月の遠征メンバーを発表！ ウズベキスタンと２連戦

高岡、神代ら海外組も選出！ 山口智監督率いるU-19日本代表が３月の遠征メンバーを発表！ ウズベキスタンと２連戦