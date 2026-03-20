高岡、神代ら海外組も選出！ 山口智監督率いるU-19日本代表が３月の遠征メンバーを発表！ ウズベキスタンと２連戦
３月20日、日本サッカー協会（JFA）は来週から行なわれるウズベキスタン遠征に参加するU-19日本代表メンバーを発表した。
山口智監督が率いるU-19代表は、2027年に開催されるU-20ワールドカップ出場を目ざすなか、ウズベキスタンのタシュケントで、現地３月25日と30日に国際親善試合でU-19ウズベキスタン代表と対戦する。
メンバーは以下の通り。
GK
１ 萩 裕陽（名古屋グランパス）
12 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
23 ステイマンジョシュア草太郎（法政大）
DF
３ 大川佑梧（鹿島アントラーズ）
４ 中野陽斗（いわきFC）
５ 藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）
15 藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
20 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）
MF
２ 木實快斗（ギラヴァンツ北九州）
６ シュミットニック（ザンクトパウリ／ドイツ）
７ 仲山獅恩（東京ヴェルディ）
８ 川合徳孟（ジュビロ磐田）
10 濱粼健斗（ヴィッセル神戸）
14 姫野 誠（ジェフユナイテッド千葉）
16 徳村楓大（FC町田ゼルビア）
19 和田武士（浦和レッズ）
21 中積 爲（ガンバ大阪）
22 長南開史（柏レイソル）
FW
９ 新川志音（シント＝トロイデン／ベルギー）
11 高岡伶颯（ヴァランシエンヌFC／フランス）
13 徳田 誉（鹿島アントラーズ）
17 吉田湊海（鹿島アントラーズ）
18 神代慶人（フランクフルト／ドイツ）
また遠征中には現地クラブとのトレーニングマッチも予定されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
山口智監督が率いるU-19代表は、2027年に開催されるU-20ワールドカップ出場を目ざすなか、ウズベキスタンのタシュケントで、現地３月25日と30日に国際親善試合でU-19ウズベキスタン代表と対戦する。
メンバーは以下の通り。
１ 萩 裕陽（名古屋グランパス）
12 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
23 ステイマンジョシュア草太郎（法政大）
DF
３ 大川佑梧（鹿島アントラーズ）
４ 中野陽斗（いわきFC）
５ 藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）
15 藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
20 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）
MF
２ 木實快斗（ギラヴァンツ北九州）
６ シュミットニック（ザンクトパウリ／ドイツ）
７ 仲山獅恩（東京ヴェルディ）
８ 川合徳孟（ジュビロ磐田）
10 濱粼健斗（ヴィッセル神戸）
14 姫野 誠（ジェフユナイテッド千葉）
16 徳村楓大（FC町田ゼルビア）
19 和田武士（浦和レッズ）
21 中積 爲（ガンバ大阪）
22 長南開史（柏レイソル）
FW
９ 新川志音（シント＝トロイデン／ベルギー）
11 高岡伶颯（ヴァランシエンヌFC／フランス）
13 徳田 誉（鹿島アントラーズ）
17 吉田湊海（鹿島アントラーズ）
18 神代慶人（フランクフルト／ドイツ）
また遠征中には現地クラブとのトレーニングマッチも予定されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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