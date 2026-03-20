U-19代表のウズベキスタン遠征のメンバーが発表。鹿島の徳田（写真）や吉田、千葉の姫野らが選出された。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　３月20日、日本サッカー協会（JFA）は来週から行なわれるウズベキスタン遠征に参加するU-19日本代表メンバーを発表した。

　山口智監督が率いるU-19代表は、2027年に開催されるU-20ワールドカップ出場を目ざすなか、ウズベキスタンのタシュケントで、現地３月25日と30日に国際親善試合でU-19ウズベキスタン代表と対戦する。
 
　メンバーは以下の通り。

GK
１　萩　裕陽（名古屋グランパス）
12　村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
23　ステイマンジョシュア草太郎（法政大）

DF
３　大川佑梧（鹿島アントラーズ）
４　中野陽斗（いわきFC）
５　藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）
15　藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
20　元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）

MF
２　木實快斗（ギラヴァンツ北九州）
６　シュミットニック（ザンクトパウリ／ドイツ）
７　仲山獅恩（東京ヴェルディ）
８　川合徳孟（ジュビロ磐田）
10　濱粼健斗（ヴィッセル神戸）
14　姫野　誠（ジェフユナイテッド千葉）
16　徳村楓大（FC町田ゼルビア）
19　和田武士（浦和レッズ）
21　中積　爲（ガンバ大阪）
22　長南開史（柏レイソル）

FW
９　新川志音（シント＝トロイデン／ベルギー）
11　高岡伶颯（ヴァランシエンヌFC／フランス）
13　徳田　誉（鹿島アントラーズ）
17　吉田湊海（鹿島アントラーズ）
18　神代慶人（フランクフルト／ドイツ）

　また遠征中には現地クラブとのトレーニングマッチも予定されている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！

 