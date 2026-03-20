３月２０日は「春分の日」、彼岸の中日です。



北海道内は春の陽気となり、墓参りをする人の姿や、３連休の初日ということもあり観光地は親子連れで賑わっていました。



札幌市豊平区の平岸霊園です。



雪がまだ残るなか、彼岸の中日に合わせ墓参りに来た人の姿が見られました。



（墓参りに来た人）「雪が何年かぶりに少ないですね。いっつも掘るんですよ。きょうは掘らなくても大丈夫。家族の出来事をご先祖様にご報告しました」





（墓参りに来た人）「もっと成績が上がったりしたらいいなと伝えました」２０日の道内は日中はよく晴れて気温が上昇し、札幌では午後３時までに最高気温８.５℃を観測したほか、厚沢部町で９.３℃になるなど４月上旬並みの暖かさとなりました。

小樽市の「おたる水族館」です。



満席となっていたのは人気のアシカやイルカのショーです。



３連休の初日ということもあり、家族連れでにぎわっていました。



（子ども）「（イルカが）ジャンプして回るのがすごかった。楽しいです」



（訪れた人）「きょう初めてイルカを見て、すごい喜んでくれたので良かった。３連休あとはゆっくり過ごそうと思っています」

人だかりはここでもー



（訪れた人）「サカナが出ていったよ」



サケのふるさと千歳水族館では、毎年恒例のサケの稚魚の放流が始まりました。



２０日は１日で８００人以上が訪れ、１６００匹以上の稚魚を次々と川に放流していました。



（訪れた人）「おー流れていった」



（子ども）「楽しかった」



（訪れた人）「バイバイできた？」



（子ども）「もう１回したい」



日中は春の陽気となった道内ですが、夕方から２１日朝にかけて日本海側や太平洋側西部を中心に暴風雪になる恐れがあり、吹雪や路面の凍結などには注意・警戒が必要です。