女優の佐藤仁美が4キロ太ったことを自身のInstagramで報告し、話題になっている。

佐藤は3月17日に更新したInstagramでは《朝方のラーメン #熊本 #黄金ラーメン そして#火の国文龍 辛味噌最高 にんにくテイクアウト あっという間に4キロ太った はー またダイエットだーん 太るのって簡単》とつづり、訪れた2店の熊本のとんこつラーメンの画像を公開。これにはファンから《太ります》などのコメントが寄せられた。

さらに、19日に更新したInstagramでは《昨日からダイエットしてるから！ #熊本#あづまラーメン》と投稿し、今度は熊本県のあづまラーメンで食べたとんこつラーメンと中華丼の写真をアップ。この投稿にはファンから《仁美ちゃんにダイエット必要ないですよ》という擁護の声があがるも、《ラーメン食い過ぎ警報発令中》《ラーメンと中華丼？ダイエット食だね》と皮肉のコメントも寄せられている。

佐藤のラーメン投稿はこれだけではない。15日に更新したInstagramでは《やっちまいました シメのラーメン》とつづり、一蘭のとんこつラーメンの写真を、その前日14日のInstagramでは《月一は食べていることに気がついた 中毒性のあるラーメン》などと投稿し、家系ラーメンの写真を添えていた。

芸能記者が言う。

「ラーメンの投稿が多い佐藤さんですが、2025年7月に1人カラオケを配信した際の投稿では、その1週間前にラーメン写真の投稿を連投していたにもかかわらず、ファンから《仁美ちゃん、痩せた？なんか、スッキリした感が》とラーメンをよく食べている割には痩せたことが話題になっていました」

佐藤はNHK連続テレビ小説の常連女優として知られ、これまでに『あすか』（1999年）、『ファイト』（2005年）、『おひさま』（2011年）、『とと姉ちゃん』（2016年）、『ひよっこ』（2017年）と5作品に出演しており、その演技力は高く評価されている。

「佐藤さんは酒豪で食欲旺盛ということから、体重の増減はよくあるようですが、もともとは『ホリプロ・タレントスカウトキャラバン』で優勝するほどの美貌の持ち主です。2018年にはライザップで12.2キロの減量に成功し、さらにキレイになったと話題になりましたし、現在もその美貌は健在です。ラーメンをかなりの頻度で投稿しているのですが、その合間に近影が上ると、その美しさがよく話題になってきました」（同前）

2月8日に佐藤は、元プロボクシング世界3階級制覇王者の八重樫東氏とのツーショットをInstagramに公開していたが、そのときにはスッキリとした印象だった。それ以降、投稿は食べ物が中心で自身の姿はアップされていない。

潔く「4キロ増」を認めた佐藤だが、再び「スッキリ姿」を見せてくれる日を楽しみに待ちたい。