Image: kyorasunrise outdoor

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

夜道で懐中電灯をつけた瞬間、「眩しすぎる」と感じたことはないでしょうか。あるいは逆に、暗くて物足りない。

「MANKER LAD III」は、そんなライト選びのジレンマに、まったく新しいアプローチで答えた一本です。

「ちょうどいい明るさ」は、自分で決めていい

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普通の懐中電灯は、メーカーがあらかじめ設定した明るさの段階を切り替えるだけ。「もう少し暗くしたい」「この明るさをもっと細かく調整したい」と思っても、そこから先は諦めるしかありませんでした。

LAD IIIが搭載した「調光カスタマイズ機能」は、その発想を覆します。ボタン操作だけで、あらかじめ設定された各段階の明るさを±10%の範囲で微調整して保存できるんです。

特にMoonライトモードでは3段階すべてに対して有効。

テント内の夜間照明をほんの少し暗くしたい、手元作業にちょうどいい灯りを固定したい、といった細かなニーズに応えてくれます。

キーホルダーサイズだから、毎日持ち歩ける

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そしてこの調光機能を搭載しながら、本体は全長64mm・重さ33gという親指サイズ。

最大1,020ルーメンの光を放つデュアルLED（Luminus SST20×2基）を、アルミ合金のCNC削り出しボディに収めています。

スマホのライトと並べると、その差は一目瞭然です。IP67の防塵・防水性能と2m落下耐性も備え、アウトドアから日常使いまで頼れる耐久性も申し分ありません。

日常にも非常時にも対応する3つのモード

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光の色味も選択できます。やわらかく目に優しいニュートラルホワイト（4000K・CRI90）か、シャープで遠くまで届くクールホワイト（6500K）か。（購入後の色味の切り替えはできないので購入時に選ぶ必要がある点にはご注意を！）

「サイズか性能か」を迫られない時代が、ここから始まります。詳細は下記のmachi-yaの販売ページでご確認ください。

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Source: machi-ya