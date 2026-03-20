ナショナルズ18歳ミゲル・シメJr.が話題に

世界のスターたちが凄まじいパワー、スキルを発揮したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の閉幕からほどなく、アメリカからまたとてつもない才能を持った18歳のニュースが飛び込んだ。19日（日本時間20日）に行われた有望株同士のオープン戦、ナショナルズのミゲル・シメJr.投手が101.9マイル（約164キロ）を計測。日本の野球ファンに衝撃が走った。

MLB公式サイトの若手有望株格付けコーナー「MLBパイプライン」の公式Xはこの日のカージナルス戦に登板したシメJr.のピッチングを紹介した。6フィート4インチ（約193センチ）、235ポンド（約106.6キロ）の体格。ゆったりしたフォームで、高いリリースポイントから右腕を豪快に振り抜くと、破壊力抜群のフォーシームが捕手のミットに吸い込まれた。メジャー屈指の有望株、JJ.ウェザーホルトから三振も奪った。

この日は1イニングを投げ味方のエラーが絡んで1失点したものの、同Xは「14球中9球が時速100マイル超えの速球」「最高球速が時速101.9マイル（約164キロ）」「2奪三振（JJ.ウェザーホルトを含む）」と伝えている。2025年にナショナルズのドラフト4巡目（全体111位）で指名された右腕。まだ粗削りであるものの、これだけの出力の高さは魅力でもある。

X上では日本の野球ファンの間でも話題に。「定期的に化け物が出てくるMLBってやっぱり魔境」「18歳でこれはすげーな」「なんでこんなの育つんだよ どういう仕組みなんだ」「ドリスの腕の振りエグい版」「シメJrすげええええ」「また化け物が出てきた」「世界には凄いのがいますな」「じゅ、18歳？？」。WBCで世界との距離を痛感した後だけあって、余計に驚きが広まっていた。



（THE ANSWER編集部）