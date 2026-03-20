病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「睡眠の質改善」に「耳ほぐし体操」

睡眠の質の向上には、「昼の神経」で活動モードの交感神経をしずめて、かわりに「夜の神経」といわれるリラックスモードの副交感神経を高めることが大切です。カギを握るのが耳。耳掃除をすると気持ちよくなることがありませんか？ それは耳のツボが刺激され副交感神経が高まるからです。就寝前に耳の内側上部や耳のくぼみ部分など心身をリラックスさせるスイッチをほぐしてぐっすり眠りましょう。

【1】両耳の付け根を両手の人さし指と中指でしっかり挟み、ゆっくり前方向に3回、後ろ方向に3回ずつ回す。

【2】両耳の上、横、下を親指と人さし指でつまみ、痛気持ちいい程度に、それぞれ約3秒間、3回ずつ引っぱる。



リラックスモードになっていても、スマホの青く強い光を夜に浴びると、たちまち交感神経が優位に。ベッドに持ち込んでSNSを見ている人は要注意。睡眠をさまたげますよ。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。