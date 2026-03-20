朝寝坊をしてしまった保護主さんがお部屋に向かうと、保護子猫たちが待っていて…？お腹を空かせた子猫たちによる可愛すぎるアピールの様子が、注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4600回再生を突破し、「みんな可愛いねー♡」「ほのぼのします」「控えめなアピールかわいいよ」といったコメントが寄せられました。

【動画：朝、寝坊してしまった結果→３匹の保護子猫が何か言いたげな様子で…思った以上に『必死に訴える光景』】

寝坊をした朝

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』に投稿されたのは、保護活動をされている保護主さんが朝寝坊をしてしまったある日の様子です。

急いで向かったお部屋で待っていたのは、「クロミ」ちゃんと「クロベエ」くんのそっくりな黒猫姉弟と、ふたりよりも後に保護された黒白ハチワレ猫の「ロア」ちゃんの3匹。保護主さんが部屋に入ると早速、クロミちゃんとクロベエくんがニャーニャーと話しかけてきたといいます。

アピールをする子猫たち

足元に座り込んだり近寄ってきて鳴くふたりの姿に、「おはようの挨拶かな？」と応えるように手を差し出したという保護主さん。しかし、前足で軽くタッチするとふたりはすぐに離れて行ってしまい、代わりに甘えん坊のロアちゃんがじゃれてきたそうです。

保護主さんと触れ合ってはくれるもののあまり乗り気ではない様子で、見つめてきたり鳴いたりしていたというふたり。そのうちロアちゃんまでバリバリと勢い良く音を立てて爪とぎを始めたそうで、みんな保護主さんに何かを伝えたい様子ですが…。

お腹空いたー！

控えめなアピールではダメだと思ったのか、クロミちゃんとクロベエくんは横に並んでふたりで訴えるように鳴く作戦に。すると、保護主さんもようやく『ご飯の催促』だと気がついてくれたそうで、「ごはんちょうだーい！」とばかりに声を上げる可愛い姉弟アピール、大成功だったようです。

そして、みんなで待ちに待ったご飯タイムへ。仲良く食べるクロミちゃんたちの姿は思わず頬が緩んでしまうほど愛らしく、なんとも心和む光景なのでした。

投稿には「催促する姿可愛いねぇ」「やはり黒猫は推せる」「子猫ちゃんがご飯を食べてる姿って、なんでこんなに愛おしいんだろう♡」「かわいいなぁ♡並んで食べてるのって、見ていて幸せになりますね」「沢山食べて、大きく丈夫に育つんだよ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』では、先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。クロミちゃん・クロベエくん姉弟やロアちゃんの可愛らしい姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。