くわぁ～っと大きな口を開けてあくびした猫さん。すると、まるで人間のような可愛すぎる異変が！？まさかの異変がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で139万回以上も再生されるほど話題になり、「可愛いからずるいよなぁ」「なんでこうなったの？www」「変形、いや、変身しました！」といった声が寄せられました！

【動画：特大の『あくび』をしていた猫→終わった直後に『思わぬ変化』が起きて…まさかの瞬間】

可愛いあくび顔のぷんちゃん

Instagramアカウント「ペルシャのぷん (@punchan_0510)」さまは、猫の「ぷん」ちゃんと飼い主さんの日常を紹介しているアカウントです。

ある日のこと。もふもふふわふわな可愛らしいぷんちゃんと一緒に過ごしていた飼い主さん。すると、ふとぷんちゃんが可愛らしい顔をクチャっと崩し、「くわぁ～」っと大きなあくびをしたのだそう。

とても可愛らしいぷんちゃんの特大あくび。その後、再び普段の表情に戻ったぷんちゃんでしたが……

あくびの直後に異変が……！？

実はこの時、飼い主さんはふと違和感を覚えたのだそう。それは……

顎がしゃくれている……！？

そう、ぷんちゃんはあくびをした後、顎を戻す位置を間違えてしまったのか、なぜかしゃくれた状態になっていたのです！何度も見返さなければ見逃してしまいそうな小さな違和感ですが、飼い主さんは一発で気づいたのだそう。お見事！

衝撃的な異変にSNSユーザーも爆笑

まるで人間のような見事なしゃくれっぷりは、Instagramでも大バズり！「何度も見てやっと気づきましたw」「しゃくれても可愛いからずるいよなぁ」「なんでこうなったの？www」といった声が殺到しています。

そんなぷんちゃん、普段はしゃくれる様子はあまり見られないようで、愛らしいキュルンとしたお顔立ちが可愛らしい男の子です。

もしかすると、今後もInstagramアカウント「ペルシャのぷん 」さまをのぞいてみたら、ぷんちゃんのレアなシャクレ顔を拝める日が再びやってくるかもしれませんよ！

ぷんちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ペルシャのぷん (@punchan_0510)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。