東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

今回は、ランダムなトッピングが楽しいカップスウィーツ「フルーツゼリー＆ヨーグルトムース」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」フルーツゼリー＆ヨーグルトムース

価格：550円／スーベニアカップ付き（プラス750円）

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」

東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」に合わせて、爽やかな味わいのカップデザートが登場！

ピーチ、ミカン、パイナップルが入ったフルーツゼリーの上に、なめらかなヨーグルトムースとホイップクリームを重ねた一品です。

トップにはキャンディの形をしたキュートなチョコレートをトッピング。

チョコレートのデザインは3種類あり、どのデザインになるかは頼んでからのお楽しみです。

スーベニアカップ

対象のメニューにプラス750円で、スーベニアカップを付けることができます。

カラフルなドーナツに乗ったミッキーマウスやヴァネロペたちが描かれたデザイン。

ホイップクリームのようなデコレーションも施され、イベントの世界観を楽しめるアイテムです。

キャンディ形チョコのトッピングは3種類！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」フルーツゼリー＆ヨーグルトムースの紹介でした。

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※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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