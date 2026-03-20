2026ワールドベースボールクラシック(WBC)に出場したアメリカ代表のカイル・シュワバー選手とボビー・ウィットJr.選手が日本時間20日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。今大会を振り返り、代表チームへの思いをつづりました。

投手と野手ともにメジャー屈指のスターをそろえ、優勝を狙ったアメリカ代表。1次ラウンドを2位で勝ち上がると、準決勝では圧倒的な打力を誇るドミニカ共和国に勝利。決勝まで勝ち上がりましたが、ベネズエラに敗れ2大会連続で準優勝となりました。

昨季ナ・リーグの本塁打王で前回大会にも出場したカイル・シュワバー選手は、「最終的に望んだ結果ではありませんでしたが、このグループでアメリカを代表することができて光栄です。 素晴らしい経験をさせてくれた仲間、スタッフ、ファン、その他のみんなに感謝します! 」とつづりました。

また昨季ア・リーグのプラチナグラブ賞を獲得し、今大会でもショートの守備で驚異的なファインプレーをみせたボビー・ウィットJr.選手は「期待通りには終わらなかったけど、世界最高の選手たちとチームUSAでプレーできて光栄でした!」と記しました。

両者ともチームや自身の写真を公開。ウィットJr.選手は練習場やベンチで撮影されたチームメートとのオフショットも公開。なかでもシュワバー選手とのツーショットは穏やかな笑顔が印象的な一枚となっています。