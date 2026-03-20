テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１９日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は、開幕を目前に控えたプロ野球の「俺が語りたい以前以後」。野球ファンの芸人たちが集結し、球史に残るターニングポイントを語り合った。

野球大好き芸人として知られるバッテリィズ・エースは、米大リーグのドジャースで活躍する山本由伸の投法が球界にとって革命的だったと熱弁した。

「投げ方ってこう。昔の人っていうか、僕もそうなんですけど。絶対に肘から投げて、肘から前に出て。そっから後で手がくる。こういうふうに教えられてるんですよ」と説明。

「山本由伸投手の投げ方って（腕が）伸びきった状態で、やり投げのように投げる。（当時は）そんな投げ方、大丈夫か？と。でも、あんだけの成績を残したことによって、それ、アリなんやったら、何でもええかっていう」と、圧倒的な実績で懐疑的な意見を説き伏せ、以後に続く若手投手の投球フォームにも大きな影響を与えたという。

山本投手は、オリックスで、最優秀防御率４回（１９、２１〜２３年）、最高勝率３回（２１〜２３年）、最多勝３回（２１〜２３年）、最多奪三振４回（２０〜２３年）。２１年から３年連続で沢村賞とパ・リーグ最優秀選手。２４年からポスティングシステムでドジャースに移籍した。