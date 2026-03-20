【ソウル＝藤原聖大】今月１日〜１８日までに韓国に入国した外国人は約１１０万人に上り、前年同期と比べ３２・７％増加したことが、韓国法務省への取材でわかった。

人気グループ「ＢＴＳ」が２１日にソウル中心部の光化門広場で復帰公演を行うのを前に、世界中からファンが集まっているためとみられる。韓国政府はテロや雑踏事故対策のため厳戒態勢を敷いている。

韓国法務省によると、ＢＴＳの主要なファン層だとされる１０〜２０歳代で入国者が大幅に増加した。１０歳代は９万１８００人（前年同期比４０％増）、２０歳代は３４万７５００人（同３５・２％増）だった。地域別ではアフリカを除く全ての地域で入国者が増え、特に欧州は５１％増加したという。

２１日は会場周辺に最大で約２６万人が集まると見込まれており、韓国文化体育観光省は２０日、公演では初めて、災難危機警報（４段階）のうち下から２番目の「注意」を発令した。当日は、警察や消防など約１万５０００人が動員され、警戒にあたる。

在韓国日本大使館は「自身の安全確保を最優先に行動してください」と注意を呼びかけている。