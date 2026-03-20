桜の「開花」から「満開」までの日数は北に行くほど短い　理由は“冬の冷え込み”

今年は3月16日（月）に岐阜、高知、甲府でソメイヨシノが開花、19日（木）には東京でも開花発表があった。

いつごろ見頃になるのか気になるところだが、桜開花から満開までの期間は、統計的に北日本で短くなっている。

地域別のおおまかな日数は、九州〜関東が8日前後、北陸と東北で4日〜5日、北海道は3日〜4日である。

北海道では「開花当日に満開」も

一般的には、桜が開花してから満開までは、気温が高くなるほど、そのスピードが速くなると言われている。

例えば、札幌は1977年と2012年は、桜が開花した翌日に満開となっている。

1977年は開花当日から3日連続の夏日、2012年は開花前日と当日が夏日と、札幌としては異常なほどの高温だった。

同じ北海道の旭川では、2012年は5月2日の午前中に開花、午後に満開の発表があり、 1953年の統計開始以来、全国で初めて開花と満開が同日となった。

旭川の最高気温は、開花前日が27.1℃、当日が25.1℃と、2日連続で7月並みであった。

鹿児島では18日かかって満開も

3月に記録的に暖かい日や、夏日になるような年は九州〜関東でもあるため、それらの地域も北海道並みに速くでも良いはずだが、現実はそうではない。なぜだろうか？

温暖なイメージの鹿児島を例にすると、開花から満開の日数は、20世紀（1953年〜2000年の平均）が7.52日、21世紀（2001年〜2025年の平均）が11.00日である。

2020年は、4月1日に開花、4月19日に満開と、18日もかかっている。

実は、“満開のスピード”にはもう一つ、開花よりもっと前のあることが大きく関わっている。

冬“しっかり冷える”とスピードアップ

桜は、夏になると翌春に向けて花芽を形成し、冬に入る前に、厳しい寒さから身を守るため「休眠」という状態に入る。

この休眠状態を打破するためには、一定期間、低温にさらされることが必要だ。

同じ木の中では、冬にある程度の低温となるほど、花芽がほぼ同じ時期に休眠から目覚め、そのあと成長するため、 開花のタイミングも揃いやすく、満開までの期間も速くなる。だから冬によく冷える北海道など北の地域ほど“満開スピード”は早くなるというわけだ。

今年も、桜にとっては十分な冬の寒さだった北海道。予想開花日前後に高温となると、満開までの日数が再び記録的な速さになるかもしれない。

（執筆：日本気象協会・木村健一気象予報士）