りくりゅうが「4年ぶりに…」　ファン“歓喜”の知らせ「楽しみ〜」「首を長くしてこの日を待っています」

りくりゅうからの知らせにファンが歓喜した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来／木原龍一組が、それぞれのインスタグラムでファンに番組出演の報告をした。

【写真】「どんな質問したのかなぁ」りくりゅうが4年ぶりにあった人物と3ショット

インスタには「テレビ朝日『徹子の部屋』特別編 2026年3月20日（金・祝）夜8:10-9:54 4年ぶりに徹子さんにお会いさせていただきました。ぜひご覧ください！」と綴り、司会の黒柳徹子さんとの3ショットの写真を投稿している。

この報告にファンからは「楽しみ〜徹子さん、どんな質問したのかなぁ」「録画予約しました 楽しみ」「お二人の話しが楽しみです 保存確定」「1週間前から楽しみで一日千秋の思いで待っています」「首を長くしてこの日を待っています」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]