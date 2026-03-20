ＴＢＳが２０日までに日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）の公式インスタグラムを更新。出演女優らの豪華３ショットを公開した。

今月１５日に放送された第８話のオフショットとして、女優・戸田恵梨香と野呂佳代、山口紗弥加の３ショットをアップ。黒い細身のトップス、ジーンズ姿の戸田を中心に、白衣姿の野呂、ラフな私服コーデの山口がギャルっぽいポーズを決めるショットとなっている。

公式インスタグラムは「ひとみ美容クリニックでパシャリ みんなで一緒にギャルポーズ 和気あいあいとした現場です」と現場の様子をつづった。

この投稿にファンは「３人とも素敵です」「めちゃ可愛い」「美女三人衆」「皆さん可愛い！」と絶賛。特に「戸田さんスタイル良すぎ！！」「スタイルすごーーー！！！！」「まって戸田恵梨香様スタイル良すぎやし綺麗すぎ」「恵梨香ちゃんのスタイルどうなってるのーーーーー！！」「戸田恵梨香さんえげつないスタイル」「お子さん産んでこのスタイルはもう異次元です」と驚くコメントが寄せられている。

戸田は俳優の松坂桃李と２０２０年１２月に結婚を発表。２３年５月に第１子が誕生したことを発表した。