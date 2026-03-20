元AKB48で女優の前田敦子（34）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。新たな出会いについてコメントする場面があった。

この日は俳優の小泉孝太郎とともにゲスト出演。あざと連ドラで“出会い居酒屋”での出会いが描かれる中、前田は「大人になると出会いなくなりますよね。楽しそう」とうらやましがった。

そんな中、山里亮太から「失恋や辛い経験を乗り越える方法」を聞かれた前田は「私はもう、時間が解決してくれるなって、すんなり思います。今、辛いけど、1カ月後たぶん大丈夫だろうなって」とキッパリ。「あんまり人にしゃべったりとかもしないですね。そうすると、思い出しちゃうじゃないですか。“なんかやっぱり好きかも”っていう、よくわからない錯覚が起きる。また戻っても絶対いいことないじゃないですか」と話した。

さらに、“出会い居酒屋”について「行きたいです。みんなちゃんと出会っているじゃないですか、意外と。私の周りでも、マッチングアプリで結婚して子供いる人、いっぱいいますもん」と前向き。新たな出会いについては「違う世界の人と出会う機会が、めっきり減っていくじゃないですか。なので、違うお仕事をしているお友達に、ちゃんと紹介をしてもらうっていう会を作ってもらったことは何回かあります」と明かした。

その会について聞かれると、「一度、誕生日が同じだから運命だと思うって言われた時に、“運命ってそんなもんなんなの？”って」と冷めてしまったことを明かす場面もあった。

2018年7月に俳優の勝地涼と結婚し、翌年3月に長男出産を報告。21年4月に勝地との離婚を発表した。