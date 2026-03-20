第６大会を終えたＷＢＣは次回から新たな形式で開催されるプランが浮上している。これまではシーズン開幕前の３月開催で、所属球団による制限やケガのリスクなどが懸念され、３月に１次ラウンド、２０２８年のロサンゼルス五輪と同様に７月に公式戦を中断して決勝ラウンドを行うという分離開催も検討されている。

この７月開催案にメジャーの元スター選手が異議を唱えた。通算２０４３安打、１８８本塁打をマークした名捕手のＡＪ・ピアジンスキー氏（４９）はポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演し「現実的でない。タリク・スクバルを例に挙げよう。７月に１０試合制のトーナメントで登板する可能性は、シーズン開幕時よりもさらに低いだろう。そんな状況で、彼はフリーエージェントになるリスクを冒してまで２試合も先発登板するはずがない」と断言。今大会は英国戦の１試合に先発しただけで米国代表を離脱して物議を醸した２年連続サイ・ヤング賞左腕を引き合いに出し、反対した。

球宴に２度出場している同氏は「オールスターゲームの勢いもそがれてしまう。オールスターゲームはＭＬＢにとって非常に重要なイベントであることは周知の事実だ」とも主張。ＷＢＣの開催時期は今後も大きな論議となりそうだ。