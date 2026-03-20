前田敦子、初の電子版写真集が主要ネット書店で1位獲得 未解禁カット特別公開【Beste】
【モデルプレス＝2026/03/20】前田敦子の写真集「Beste」電子版（講談社）が主要ネット書店で1位を獲得。未解禁カットが特別公開された。
【写真】前田敦子、過去最大露出
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた彼女が「これが最後」と語るメモリアル写真集『前田敦子写真集 Beste』を2月13日に発売。また、自身初となる「電子版」も3月18日に発売され、登場するや主要ネット書店で軒並み1位に。電子版には特典カットも収録。発売から1ヶ月以上が経つが、SNSでは引き続き大きく話題になっている。
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろし。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前田敦子、過去最大露出
◆前田敦子、未解禁カット特別公開
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた彼女が「これが最後」と語るメモリアル写真集『前田敦子写真集 Beste』を2月13日に発売。また、自身初となる「電子版」も3月18日に発売され、登場するや主要ネット書店で軒並み1位に。電子版には特典カットも収録。発売から1ヶ月以上が経つが、SNSでは引き続き大きく話題になっている。
◆前田敦子“最後の写真集”「Beste」
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろし。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】