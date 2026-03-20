上田竜也、暗髪の新ヘア披露「安定のかっこよさ」「色気が半端ない」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/20】俳優の上田竜也が3月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳STARTOイケメン「色気が半端ない」新ヘア
上田は「髪切って 暗くして 撮影した日」とつづり、ヘアスタイルを整えた自身の正面ショットを投稿。以前より短く整え、落ち着いたトーンのカラーに染めた姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「色気が半端ないです」「新しい髪型も安定のかっこよさ」「どんなスタイルも自分のものにして流石」「何の撮影かな、情報解禁が楽しみ」「真正面が綺麗すぎて正視できない」「ビジュアルが神」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】42歳STARTOイケメン「色気が半端ない」新ヘア
◆上田竜也、カットして染めたヘア公開
上田は「髪切って 暗くして 撮影した日」とつづり、ヘアスタイルを整えた自身の正面ショットを投稿。以前より短く整え、落ち着いたトーンのカラーに染めた姿を公開した。
◆上田竜也の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色気が半端ないです」「新しい髪型も安定のかっこよさ」「どんなスタイルも自分のものにして流石」「何の撮影かな、情報解禁が楽しみ」「真正面が綺麗すぎて正視できない」「ビジュアルが神」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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