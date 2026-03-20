エスティ ローダー数量限定♡DVFコラボ「InCharge」コレクション登場

ラグジュアリー化粧品ブランド「エスティ ローダー」から、デザイナーのダイアン・フォン・ファステンバーグとの特別なコラボレーション「InCharge」コレクションが数量限定で登場します。女性のエンパワメントをテーマに、美しさとタイムレスなスタイルを表現した限定コレクション。マルチユースのブラッシュスティックやリップオイルセット、ベースメークやスキンケアの特別セットなど、ここでしか手に入らない魅力的なラインアップが揃います。母の日ギフトにもぴったりの華やかなコレクションです♡

DVFコラボの特別コレクション

エスティ ローダーとダイアン・フォン・ファステンバーグによる「InCharge」コレクションは、自分の人生を自分らしく生きる女性へのメッセージが込められた限定シリーズです。

ブランド創設者ミセス エスティ ローダーをはじめ、時代を切り拓いてきた女性たちからインスパイアされ誕生しました。

デザインにはダイアンのシグネチャープリント「クラウド パッチ」を採用。雲をモチーフにしたグラフィカルなデザインは、光や反射、自己認識を象徴しています。

美しさは固定されたものではなく、進化し続けるものというメッセージを込めた、特別感あふれるコレクションです。

SNIDEL BEAUTYサマーコレクションで叶える♡透明感ときらめきの夏顔

限定コスメ＆セットラインアップ

マルチ-ユース ブラッシュ スティック #ピンク ミー



価格：6,050円（税込）

ハイライト、シェーディング、チークとして使えるマルチユースのスカルプティングブラッシュスティック。

ピーチニュアンスを含んだナチュラルピンクで肌なじみがよく、クリーミーなテクスチャーがなめらかに広がり自然なツヤ感を演出します。重ねることで印象的な仕上がりも楽しめます。

皮膚科医によるテスト済み。ノンアクネジェニック処方で、すべての肌タイプに適しています。

グロッシー リップ オイル コレクション



価格：7,480円（税込）

軽やかなつけ心地とグロスのようなツヤを楽しめるリップオイル3色セット。ホホバオイル、サンフラワーオイル、アプリコットシードオイルを配合し、唇にうるおいを与えます。

単品使いはもちろん、リップカラー前の下地やトップコートとしても使用可能。

カラー：ダスク ピンク／クリスタル／ソルト ピンク（各4mL）

メーク＆スキンケア限定セット

エスティ ローダー×DVF ベースメークアップ セット



価格：9,900円～（税込）

ブランドベストセラー ファンデーション「ダブル ウェア」などのベースメーク製品を合計9,900円（税込）以上購入すると、限定オリジナルバッグと人気スキンケアのスペシャルサイズ3品、オリジナルブラシがセットに。

*お選びいただくベースメーク製品によって価格が異なります

＜対象製品＞

ベースメーク製品9,900円（税込）以上（ポンプ、スポンジなど雑貨を除く）

＜セット内容＞

エスティ ローダー×DVF オリジナル バッグ（W265×H222×D50mm）

アドバンス ナイト クレンジング ジュレ 15mL

アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス 7mL

アドバンス ナイト リペア アイ ジェル SMR コンプレックス 5mL

オリジナル ブラシ

エスティ ローダー×DVF スキンケア セット



価格：9,900円～（税込）

美容液「アドバンス ナイト リペア」や日本発の医薬部外品スキンケア「アクア チャージ」などの対象スキンケア製品を9,900円（税込）以上購入すると、限定バッグと人気スキンケアのスペシャルサイズ3品をセットでプレゼント。

*お選びいただくスキンケア製品によって価格が異なります

＜対象製品＞

スキンケア製品9,900円（税込）以上

＜セット内容＞

エスティ ローダー×DVF オリジナル バッグ（W265×H222×D50mm）

アドバンス ナイト クレンジング ジュレ 15mL

アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス 7mL

アドバンス ナイト リペア アイ ジェル SMR コンプレックス 5mL

自分らしく輝く特別コレクション

エスティ ローダーとダイアン・フォン・ファステンバーグが手がけた「InCharge」コレクションは、女性の強さと美しさを表現した数量限定の特別ライン。

メークアップからスキンケアまで、日常のビューティタイムをより豊かにしてくれるアイテムが揃っています。

華やかなデザインと実用性を兼ね備えたコスメは、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ♡気になる方は、数量限定発売のため早めのチェックがおすすめです。